Stiri pe aceeasi tema

- Numarul copiilor nascuti in Japonia in 2019 a fost de 865.234, in scadere cu 53.166 fata de anul precedent, marcand cel mai redus nivel inregistrat, conform informatiilor guvernamentale publicate vineri, citate de agentiile Kyodo si Xinhua.

- Unui copil de 7 ani care sufera de o maladie rara i-au ramas medicamente doar pentru o saptamâna, ca sa supraviețuiasca, iar responsabilii de la Ministerul Sanatații spun ca mai au timp pentru examinarea cazului, deoarece perioada starii de urgența nu se ia în calcul. Mama copilului…

- Spitalul Clinic al Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), anunța ca pana astazi, 18 aprilie 2020, au fost externate 107 persoane care s-au tratat cu succes in instituția medicala. Pacientul cu numarul 100 este o felcera de la stația de urgența din Talmaza, raionul Ștefan-Voda.

- CHIȘINAU, 17 apr - Sputnik. La inceputul acestei luni, șeful Agenției Naționale pentru Sanatate Publica anunța ca autoritațile trebuie sa se pregateasca de un numar de 30 de mii de cazuri de contaminare cu COVID-19 pana la sfarșitul lunii mai. © Photo : Facebook / Liliana IașanCum se descurca medicii…

- Ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, va prezenta la ora 09:30 informații actualizate privind controlul infecției prin Coronavirusul de tip nou, la nivel național.

- Briefing susținut de ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, de prezentare a informației actualizate privind controlul infecției COVID-19 la nivel național.

- Spitalul Clinic Militar Central (SCMC) ofera sprijin institutiilor medicale strategice in spitalizarea si testarea starii sanatatii persoanelor suspecte de infectare cu virusul COVID-19 la solicitarea Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale.

- Armata Naționala acorda sprijin Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, la amenajarea Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul COVID-19 Chișinau. Decizia a fost luata in baza dispoziției nr.