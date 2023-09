Japonia. Număr record de persoane centenare: peste 92.000 Numarul persoanelor care au atins varsta de 100 de ani a atins un nivel record in Japonia: peste 92.000. A treia economie a lumii, Japonia, are in prezent 92.139 de persoane cu varste peste 100 de ani, in creștere cu 1.613, fața de anul trecut, a anunțat ministrul japonez al Sanatații. In Japonia, de peste o jumatate de secol, numarul centenarilor crește anual. Din cauza scaderii natalitații și cu o imigrație aproape inexistenta, nici un stat industrial nu imbatranește atat de repede ca Japonia. Populația acestei țarii scade intr-un ritm accelerat. Anul trecut, numarul locuitorilor a scazut cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

