Japonia nu dă doi bani pe mișcarea pentru drepturile LGBTQ: Căsătoriile rămân interzise, a decis un tribunal Un tribunal din Japonia decide ca interzicerea casatoriilor intre persoane de același sex nu este neconstituționala, intr-o batalie pentru drepturile LGBTQ. Un tribunal din Osaka a decis luni ca interdicția japoneza privind casatoriile intre persoane de același sex nu este "neconstituționala", ceea ce reprezinta un eșec pentru activiștii pentru drepturile LGBTQ din singura națiune din Grupul celor șapte care nu permite persoanelor de același sex sa se casatoreasca, potrivit Reuters. Trei cupluri de același sex - doua de sex masculin și unul de sex feminin - au inaintat cazul la tribunalul districtual… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

