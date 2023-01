Stiri pe aceeasi tema

Mesaj uluitor pentru Simona Halep! Totul s-a intamplat in plin scandal de dopaj si a devenit public. Vezi AICI ce a putut sa ii spuna un barbat celebru jucatoarei suspendate pentru dopaj...

Procurorii DNA anunța ca au incheiat acorduri de recunoaștere a vinovației cu fosta șefa și cu un fost inspector din cadrul Direcției Județene pentru Cultura Constanța, acuzați de luare de mita.

Embargoul asupra importurilor pe mare de țiței rusesc, intrat de ieri in vigoare, nu va afecta Romania, in condițiile in care companiile petroliere din țara noastra au gasit resurse alternative și nu mai aduc petrol din Rusia, anunța Rador.

Presedintele SUA, Joseph Biden, le va cere companiilor petroliere sa investeasca o parte din profituri in programe sociale, in caz contrar urmand sa le aplice sanctiuni fiscale, afirma surse politice de la Washington.

Rusia se va confrunta cu "o mare furie" din partea multor tari daca se retrage din acordul privind exportul de cereale ucrainene, care expira la jumatatea lunii noiembrie, a avertizat joi secretarul de stat american Anthony Blinken, relateaza AFP, conform AGERPRES.

Pompierii intervin, miercuri, pentru stingerea unui incendiu intr-o hala dezafectata din Ploiești, județul Prahova, unde ard reziduuri petroliere.

Rusia creeaza o "flota din umbra" de tancuri pentru a ocoli embargoul impus asupra livrarii pe mare de petrol rusesc, care va intra in vigoare incepand cu data de 5 decembrie, scrie agenția Bloomberg, citata de Rador.

Japonia si-a redeschis marti granitele pentru vizitatorii straini, ridicand complet restrictiile sanitare anti-COVID in vigoare de aproape doi ani si jumatate, relateaza AFP, potrivit Agerpres.