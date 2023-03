Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a salutat marti, 21 martie, discutiile ”productive” cu premierul nipon Fumio Kishida, in vizita la Kiev, laudand ”vointa foarte concreta” a Japoniei de a ”proteja” Ucraina in fata ”terorii rusesti”, noteaza AFP și Agerpres . ”Avand in vedere puterea Japoniei,…

- Premierul japonez Fumio Kishida se va intalni marti cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in timpul unei vizite surpriza la Kiev, pentru a-i oferi "solidaritate si sprijin neclintit", a anuntat Ministerul de Externe al Japoniei, potrivit AFP. Kishida este ultimul lider G7 care a vizitat tara…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca el și premierul Fumio Kishida au semnat, marți, la Tokyo, Parteneriatul Strategic dintre Romania și Japonia, in ceea ce șeful statului a descris drept „un moment istoric și un semnal de creștere substanțiala a investițiilor japoneze”…

- Primul ministru Fumio Kishida a declarat luni ca Japonia va gazdui vineri o reuniune la nivel inalt online a Grupului celor Sapte (G7) cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si promite un ajutor suplimentar de 5,5 miliarde de dolari pentru Ucraina, anunta Reuters, citat de Agerpres. Fii…

- Premierul japonez Fumio Kishida a declarat luni ca rata de natalitate scazuta si imbatranirea populatiei din arhipelag ameninta functionarea societatii nipone, promitand sa abordeze aceasta problema printr-o noua agentie guvernamentala, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . „Abordarea chestiunii politicilor…

- Premierul japonez, Fumio Kishida, și președintele SUA, Joe Biden, vor percepe 'orice utilizare a armelor nucleare de catre Rusia in Ucraina ca 'pe un act ostil nejustificat la adresa intregii omeniri'. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Premierul canadian Justin Trudeau si omologul sau japonez, Fumio Kishida, si-au afirmat joi, la Ottawa, dorinta de a consolida legaturile economice, dar si parteneriatul in domeniul securitatii in regiunea Asia-Pacific, noteaza AFP.

- Fumio Kishida a reafirmat sprijinul deplin al guvernului de la Tokyo pentru Ucraina in lupta sa impotriva Rusiei relateaza The Guardian .„Am condamnat cu fermitate agresiunea continua a Rusiei și am declarat ca Japonia va face tot posibilul pentru a oferi asistența, inclusiv pentru a trece prin iarna,…