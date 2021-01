Japonia - Mai mulţi morţi în urma ninsorilor abundente Mai multe persoane si-au pierdut viata in urma ninsorilor abundente care s-au abatut asupra Japoniei, a informat luni postul public japonez NHK, potrivit DPA.



Cel putin opt persoane au murit - unele in timpul activitatilor de deszapezire - in prefecturile Toyama, Niigata si Fukui, in timp ce alte peste 200 de persoane au fost ranite.



In Toyama, un barbat in varsta a reusit sa fie scos din masina sa, ingropata sub zapada, insa ajutorul a venit prea tarziu pentru el.



Cantitatile abundente de zapada rezultate in urma unui front de aer extrem de rece care s-a abatut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

