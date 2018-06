Japonia: Mai multe posibile decese după un puternic cutremur în vestul ţării (presa) Un cutremur puternic a lovit vestul Japoniei luni dimineata, iar autoritatile din regiunea Osaka se tem ca mai multe persoane si-au pierdut viata, printre care o fetita de noua ani, au informat mai multe media nipone, citate de AFP. Canalul public de televiziune NHK, precum si canalul privat TV Asahi au evocat "mai multe" posibile decese, in timp ce agentia de presa Kyodo a precizat ca fetita a fost strivita de un zid la marginea unei piscine, intr-o localitate la nord de Osaka. Contactata de AFP, politia din Osaka a spus ca nu poate confirma aceste informatii. Seismul, cu magnitudinea 5,3 potrivit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

