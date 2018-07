Stiri pe aceeasi tema

- Tokyo, 27 iul /Agerpres/ - Un puternic taifun se indreapta spre regiunea de vest a Japoniei, deja grav afectata de la inceputul lunii iulie de ploi torentiale si de alunecari de teren soldate cu numeroase victime, a avertizat vineri Agentia meteorologica japoneza, citata de AFP. Taifunul…

- Luni, în Tokyo a fost atinsa o temperatura record de 41 de grade Celsius. Un val de canicula a provocat zeci de morți în Japonia, relateaza CNN. Temperatura înregistrata luni în localitatea Kumagaya din prefectura Saitama, situata în apropiere de…

- Cel putin doua persoane au murit vineri posibil din cauza insolatiei, pe fondul valului de caldura care s-a abatut asupra Japoniei, cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius in termometre, a informat presa locala, citata de DPA. O femeie de 63 de ani a fost gasita inconstienta in casa…

- In acest weekend au avut loc mai multe inundatii și alunecari de teren in Japonia, in perioada 5-8 iulie, soldate cu zeci de morți și sute de raniți. Vremea rea face zeci de victime in Japonia, unde zone intregi sunt sub ape. In urma acestor calamitați, 64 de oameni au murit, peste 100 au fost raniți,…

- Ploile torentiale care s-au abatut de cateva zile asupra sudului si vestului Japoniei au provocat moartea a cel putin 20 de persoane, potrivit autoritatilor, in timp ce mediile locale anunta un bilant mult mai mare, relateaza sambata AFP. Agentia meteorologica japoneza (JMA) a emis cel mai ridicat nivel…

- Sute de mii de persoane de pe o suprafata extinsa din vestul si centrul Japoniei au fost evacuate vineri, dupa ce ploile torentiale au provocat inundatii si alunecari de teren in urma carora si-au pierdut viata cel putin patru oameni, informeaza Reuters. Agentia meteorologica japoneza…