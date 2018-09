Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul Jebi, cel de-al 21-lea din Asia din acest sezon, a lovit prefectura Tokushima (sud-est) de pe insula Shikoku, a anuntat Agentia de Meteorologie din Japonia. Aceasta depresiune (950 de hectopascali) care se manifesta intr-o zona foarte larga este insotita de rafale de vant foarte violente, ce…

- Un foarte puternic taifun, considerat unul dintre cele mai violente care a lovit direct Japonia in ultimii 25 de ani, a dat peste cap transporturile si activitatile industriale. Potrivit agentiei...

- Acident grav de circulație, astazi, pe un drum din vestul țarii, in care au fost implicate un microbuz și un camion, care s-au ciocnit frontal. Accidentul a avut loc pe DN 7, in apropiere de localitatea Sambateni, din județul Arad. Potrivit polițiștilor, șoferul unui camion a pierdut controlul volanului…

- Politistii de frontiera au depistat un barbat din Siria care a incercat sa iasa ilegal din țara folosindu-se de documentul altei persoane. The post Cetatean sirian cu documentul altei persoane, depistat de politistii de frontiera din vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Un incident grav a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, intr-o fabrica de cablaje auto din Orastie. Un barbat a fost injunghiat cu un cutit, in zona inimii, de o muncitoare, transmite adevarul.ro. „La ora 15.21, Politia Municipiului Orastie a fost sesizata cu privire la faptul ca o angajata a unei societati…

- Vremea o ia razna in acest sfarșit de saptamana, in vestul țarii. Meteorologii anunța ca de maine și pana luni seara vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Administrația Naționala de Meteorologie a emis și o avertizare cod galben de vreme rea, valabila pentru o parte din județele Timiș…

- De remarcat, ca arealul ursilor este departe de Padurea Ceala, motiv pentru care prezenta ursului in aceasta zona este un mister. The post Urs filmat in vestul țarii (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Mai mult de 200 de persoane au fost ranite și cel puțin trei au decedat in urma unui puternic cutremur care a avut loc in Japonia, in Osaka - a doua cea mai mare metropola a țarii, anunța NHK, citat de Reuters.