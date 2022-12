Japonia își schimbă doctrina de apărare. Strategia care va înfuria China Japonia va dezvalui vineri o revizuire istorica a doctrinei sale de aparare. Tokyo intenționeaza sa iși dubleze bugetul anual pentru aparare de la 1% din PIB la 2% pana in 2027. Ambițiile Chinei in Asia-Pacific, creșterea numarului de lansari de rachete din partea Coreei de Nord și invazia Rusiei in Ucraina au determinat Japonia sa […] The post Japonia iși schimba doctrina de aparare. Strategia care va infuria China first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Perspectivele nationale variaza foarte mult, iar economia Marii Britanii va fi in urma economiilor dezvoltate , a declarat marti Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE).Organizatia estimeaza ca cresterea economica mondiala va incetini de la 3,1% anul acesta - putin mai mult decat…

- Razboi in Ucraina, ziua 264. Presedintele rus Vladimir Putin va avea in aceasta saptamana o intalnire cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, prima dupa retragerea trupelor din Herson.

- Premierul japonez Fumio Kishida s-a angajat duminica sa consolideze capacitatea navala și militara a țarii sale, avertizand ca statele trebuie sa fie pregatite sa faca fața agresorilor. Fumio Kishida a condamnat razboiul Rusiei in Ucraina și a denunțat Coreea de Nord pentru testele sale cu rachete,…

- Japonia analizeaza posibilitatea de a cumpara rachete de croaziera Tomahawk dezvoltate de SUA, in incercarea de a contracara amenințarile regionale in creștere, inclusiv din partea Coreei de Nord, a declarat guvernul. Decizia ar fi fara precedent de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace. In urma…

- In cadrul unei discuții cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, președintele SUA, Joe Biden, a promis ca va furniza Ucrainei sisteme avansate de aparare aeriana. De notat ca, in timpul conversației, Biden și-a exprimat condamnarea atacurilor cu rachete lansate de Rusia impotriva Ucrainei, inclusiv…

- Consulul Motoki Tatsunori a fost eliberat dupa cateva ore de detentie, relateaza Reuters.Purtatorul de cuvant al guvernului japonez, Hirokazu Matsuno, a declarat ca a fost legat la ochi, retinut si tratat intr-o „maniera intimidanta”, ceea ce reprezinta „o incalcare clara a Conventiei de la Viena privind…

- Agentia de securitate rusa FSB a anuntat luni ca a retinut un consul japonez pentru presupuse actiuni de spionaj si i-a cerut sa paraseasca tara, transmite The Guardian. Consulul Motoki Tatsunori a fost eliberat dupa cateva ore de detentie, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al guvernului japonez,…

- Serviciul rus de securitate interna FSB a anuntat luni arestarea oficialului japonez care a fost declarat „persona non grata”, au anuntat agentiile de presa rusesti, preluate de Reuters si AFP, potrivit Agerpres . Serviciul rus informeaza ca acesta a fost prins in flagrant in timp ce primea informatii…