Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va organiza luna viitoare cele mai ample manevre militare ale sale de dupa anii 1980, la care vor lua parte aproape 300.000 de soldati si in care vor fi implicate trupe din China si Mongolia, a anuntat marti Ministerul Apararii de la Moscova, transmite AFP, potrivit Agerpres. Exercitiile…

- Echipa feminina de sabie a Frantei a castigat medalia de aur in cadrul Campionatelor Mondiale de scrima de la Wuxi (China), iar in concursul masculin de floreta pe echipe titlul a revenit Italiei. In concursul feminin de sabie, Franta a invins in finala Rusia (45-35). Medalia de bronz…

- ”Sarbatorim semnarea unui acord comercial extrem de ambitios intre doua dintre cele mai mari economii din lume”, au declarat premierul japonez Shinzo Abe, presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker si presedintele Consiliului European Donald Tusk intr-un comunicat, salutand o ”zi istorica”.Intr-o…

- Donald Trump spune ca are ”așteptari scazute” de la intalnirea cu Putin de luni de la Helsinki. Dar a adaugat ca ”nimic rau, dar poate ceva bun” va rezulta de pe urma discuțiilor, scrie BBC News. Intr-un interviu acordat pentru CBS News, președintele american a declarat ca in timpul discuțiilor cu omologul…

- Media de goluri marcate in faza grupelor Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, 2,54 goluri pe meci, s-au dupa cele 122 de reusite, este inferioara moment celei de la CM 1998 din Franta si CM 2014 din Brazilia, cu cate 2,67%, relateaza EFE. Media de goluri este totusi peste cele din Africa…

- Echipa Poloniei, care era deja eliminata, a invins-o cu scorul de 1-0 (0-0) pe cea a Japoniei, care s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia dupa acest meci care a avut loc joi, la...

- Masina, ce va costa in jur de 20.000 de euro, va fi vanduta sub sigla Renault incepand cu 2019 doar in Rusia, unde de altfel va fi si produsa, scrie digi24.ro. Model va fi comercializat si in China si Coreea de Sud din 2020, insa, chiar daca la exterior va arata la fel, platforma folosita in tarile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Tudor Ulianovschi, a anunțat ca recent Secretariatul ONU a inregistrat proiectul de rezoluție inaintat de Republica Moldova, intitulat "Retragerea completa și necondiționata a forțelor militare straine de pe teritoriul Republicii Moldova".