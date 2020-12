Stiri pe aceeasi tema

- Tokyo a raportat o creștere record a cazurilor de coronavirus sambata, deoarece Japonia se confrunta cu o creștere care include acum o noua tulpina cu raspandire rapida, in timp ce guvernul indeamna oamenii sa ramana acasa, relateaza Reuters.Infecțiilecu virusul care provoaca COVID-19 au atins un record…

- Un important sanctuar din Tokyo a anuntat luni ca isi va inchide portile pentru public in seara de Anul Nou pentru prima data de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, intr-o perioada in care siturile religioase din Japonia incearca sa se adapteze pentru a face fata unei recrudescente a cazurilor…

- Dupa ce Marea Britanie a anunțat ca va interzice vanzarea de mașini diesel și pe benzina incepand din anul 2030, o a doua țara din grupul G7 este pe cale sa ia o decizie asemanatoare. Presa japoneza susține ca Executivul de la Tokyo vrea sa interzica vanzarile de mașini diesel și pe benzina in jurul…

- Autoritațile prahovene au anunțat, in bilanțul zilnic de luni, peste 15.000 de cazuri confirmate in județ, de la inceputul pandemiei, noi decese asociate Covid, o rata record de infectare, dar și un numar record de pacienți infectați internați in spitalele din județ unde, in prezent, mai sunt doar…

- Marea Britanie va interzice intrarea pe teritoriul sau a cetatenilor Uniunii Europene care au executat o pedeapsa de cel putin un an de inchisoare. Masura se aplica tuturor condamnatilor, indiferent daca persoana in cauza nu ar mai prezenta un pericol social. Ministerul de Interne din Marea Britanie…

- Bucureștiul a inregistrat 669 de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore, cu 170 mai multe decat ieri, potrivit bilanțului remis astazi de Grupul de Comunicare Strategica. Este cel mai mare numar de...