Japonia: Insula Okinawa lovită de vânturi puternice şi ploi torenţiale înainte de sosirea taifunului Maysak Ploi torentiale si rafale puternice de vant au lovit insulele din sudul Japoniei marti dimineata, in timp ce taifunul Maysak se apropia de regiune, relateaza dpa. Autoritatile le-au cerut rezidentilor "sa se adaposteasca in cladiri rezistente" dupa ce agentia meteorologica japoneza a avertizat ca Maysak poate aduce valuri inalte, ploi torentiale, rafale violente de vant si inundatii. Cel putin patru persoane au fost ranite pe insula Okinawa, a informat postul public japonez NHK. Maysak a adus rafale de vant de pana la 196 de kilometri pe ora pe insula Kume si peste 33.000 de gospodarii au ramas… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

