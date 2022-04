Tokyo si-a ”transmis ingrijorarile” Moscovei cu privire la testele cu rachete de croaziera efectuate de Rusia in Marea Japoniei, a declarat, vineri, ministrul japonez de Externe, Yoshimasa Hayashi, intr-o conferinta de presa, conform CNN. Moscova este indemnata ”sa se abtina de la orice actiuni care ar putea creste tensiunile in Asia de Nord-Est” in lumina […] The post Japonia, ingrijorata de testele Rusiei cu rachete de croaziera in Marea Japoniei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .