Stiri pe aceeasi tema

- Presa internationala publica noi detalii despre fuga din Japonia a lui Carlos Ghosn. Au aparut noi informatii privind zborurile dar si unele legate de plecarea din Tokyo. Nissan se temea ca Ghosn fuge Banuind ca va incerca sa fuga din Japonia, firma Nissan (care se declara pagubita de Ghosn) a angajat…

- Ghosn a fost primit calduros de catre presedintele Aoun, dupa ce a zburat la Beirut via Istanbul, iar acum este binedispus si combativ, simtindu-se in siguranta, conform surselor citate. In timpul intalnirii cu presedintele, Ghosn i-a multumit lui Aoun pentru sprijinul acordat lui si sotiei sale…

- Fostul director al companiei Nissan, Carlos Ghosn, a fugit din Japonia in Liban ajutat de o rețea de asociați dupa mai multe saptamani de planificare. Asociații lui Ghosn au vrut sa-l duca pe fostul șef al Nissan și Renault intr-o țara cu un sistem judiciar "mai prietenos", relateaza WSJ, potrivit…

- Cel puțin 26 de persoane au murit, iar alte 13 au fost ranite, marți, dupa ce un autobuz din Indonezia s-a prabușit de la 150 de metri intr-o rapa, a informat presa indoneziana, citata de site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Autobuzul, care transporta aproximativ 50 de persoane, s-a…

- Autoritațile japoneze au anunțat vineri ca au capturat un transport de 400 de kilograme de cocaina în Portul Kobe, o captura fara precedent pentru țara nipona, informeaza Reuters.„Acesta e un record, ca volum” pentru o captura de cocaina în Japonia, a afirmat un purtator…

- Presedintele Renault, Jean-Dominique Senard, este sub o presiune constanta pentru a repara relatia grupului auto francez cu partenerul de alianta Nissan, mai ales dupa anuntarea fuziunii dintre Fiat Chrysler Automobiles (FCA) si PSA, se arata intr-o analiza realizata de Bloomberg, relateaza Agerpres.…

- O regiune intinsa din estul Japoniei, lovita de inundatii si alunecari de teren in urma trecerii taifunului Hagibis in urma cu doua saptamani, se pregatea vineri pentru un nou episod de ploi torentiale, zeci de mii de persoane din regiunile invecinate Tokyo fiind vizate de avertizari de evacuare,…

- Avocații lui Carlos Ghosn au acuzat guvernul japonez ca a conspirat impotriva clientului lor, impreuna cu procurorii și conducerea executiva a Nissan, anunța MEDIAFAX.Citește și: Pensiile și salariile sunt vizate- Masurile propuse de noul Guvern Ghosn, care a fost arestat anul trecut…