- Rangerii de pe Muntele Fuji din Japonia au dat luni startul oficial sezonului de alpinism din acest an, cu aproximativ 90 de minute inainte de rasaritul soarelui, fiind impuse noi taxe pentru accesul pe trasee si o limitare a numarului de excursionisti, pentru reducerea supraaglomerarii, transmite Reuters,…

- Insula italiana Capri a ridicat sambata interdictia debarcarii turistilor, dupa ce problemele de alimentare cu apa ale faimoasei destinatii turistice au fost rezolvate, noteaza AFP. Primarul din Capri, Paolo Falco, a declarat ca interdictia a fost „ridicata” dupa ce a fost rezolvata o problema tehnica…

- Maiestuosul munte japonez Fuji, format in urma cu aproximativ 700.000 de ani, a disparut intr-o dimineata sufocanta de mai. Cel putin de pe marginea unui drum aglomerat, de unde privelistea cu varful de 3.776 de metri altitudine, simbolul Japoniei, nu a mai putut fi vazuta dupa ce autoritatile au terminat…

- O bariera neagra imensa care va bloca Muntele Fuji va fi instalata intr-un loc popular pentru fotografii de catre autoritațile japoneze exasperate de mulțimea de turiști straini care se comporta necorespunzator. Construcția plasei inalte de 2,5 metri și lunga cit un teren de cricket de 20 de metri va…

- Turiștii și localnicii au navalit in cele mai aglomerate locuri, unde admira copacii de cireș infloriți in Tokyo, Japonia. Aceștia se bucura de toata frumusețea care a pus stapinire pe capitala japoneza mai tirziu decit de obicei in acest an, din cauza vremii reci. {{731804}}Ramurile copacilor pline…