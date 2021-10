Stiri pe aceeasi tema

- Moderatul Fumio Kishida a fost ales miercuri la conducerea Partidului Liberal-Democrat (LDP, aflat la guvernare) in Japonia, cu o larga majoritate, in dauna contracandidatului sau Taro Kono, si si-a asigurat desemnarea sa ca viitor prim-ministru cu ocazia sedintei din 4 octombrie a parlamentului, transmit…

- Premierul japonez Yoshihide Suga nu va mai candida la presedintia Partidului Liberal-Democrat (PLD) la alegerile prevazute pentru 29 septembrie si se va retrage de la putere, a anuntat vineri numarul doi al acestui partid, informeaza AFP.

