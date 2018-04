Multa vreme, Japonia a fost reticenta sa creeze o unitate de lupta amfibie din cauza Constitutiei sale pacifiste, adoptata in 1947, care ii interzice sa foloseasca forta pentru a solutiona diferende internationale. Dar cresterea puterii militare a Chinei in regiune a schimbat datele problemei, noteaza AFP. Cu sediul la Sasebo, in vestul arhipelagului nipon, si cu un efectiv de 2.100 de militari, brigada amfibie a Fortelor de Autoaparare Japoneze a fost lansata in cursul unei ceremonii care a avut loc sambata, urmata de un exercitiu comun cu infanteristi marini americani. Unitatea va avea ca…