Japonia doreste relatii “constructive si stabile” cu China si ii cere Beijingului sa se comporte in mod “responsabil”, a declarat prim-ministrul nipon Fumio Kishida, intr-un interviu acordat joi media straine, printre care AFP, conform Agerpres.

Relatiile dintre cele doua tari s-au deteriorat in ultimii ani. In decembrie anul trecut, Japonia a calificat China drept “provocare strategica fara precedent pentru pacea si stabilitatea Japoniei”, anuntand totodata o revizuire majora a politicii sale de securitate, in special prin marirea cheltuielilor de aparare.

