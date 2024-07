Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Dorin Recean a felicitat judocanul Denis Vieru cu ocazia primei medalii olimpice de la Olimpiada de la Paris: „Judocanul Denis Vieru aduce prima medalie pentru Republica Moldova la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. {{760513}}Felicitari, Denis! Succesul tau ne umple de mindrie și bucurie.…

- Australia e primul lider in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa ce a castigat trei medalii de aur si doua de argint, sambata, in prima zi oficiala de competitii, informeaza AGERPRES.

- Sportivii romani vor evolua la canotaj, gimnastica artistica, inot, polo, scrima si tenis la Jocurile Olimpice de la Paris, in data duminica 28 iulie. Canotaj... The post Canotaj, gimnastica artistica, inot, polo, scrima si tenis, in agenda romanilor, duminica, la Jocurile Olimpice appeared first on…

- Delegația Romaniei este așteptata sa lase in urma totalul fragil de la Rio 2016 și Tokyo 2020 – numai cate 4 medalii – și macar sa-și dubleze averea la Paris 2024. Un sportiv e prezent și și predicția Gracenote, și in cea a Sports Ilustrated: David Popovici. ...

- Sportivii moldoveni care revin cu medalii de la Jocurile Olimpice de la Paris vor fi remunerați, anunța secretarul de stat de la Ministerul Educației, Sergiu Gurin. Potrivit oficialului, este vorba despre o bursa lunara de 70.000 de lei, care va fi platita timp de 4 ani și indexata anual, in funcție…

- Japonia și-a trimis vineri echipa la Jocurile Olimpice de la Paris, cu scopul de a depași cea mai buna recolta de medalii de aur de la Jocurile de la Tokyo de acum trei ani, amanate de pandemie. Japonia a obținut 27 de medalii de aur pe teren propriu și trimite aproximativ 400 de sportivi la Paris,…

- Sportivii romani Eduard Ionescu si Ovidiu Ionescu s-au calificat in proba de simplu masculin a concursului de tenis de masa de la Jocurile Olimpice de la Paris, gratie pozitiilor ocupate in clasamentul mondial, a transmis, recent, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman.„Andrei Eduard Ionescu este cel de-al…