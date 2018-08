Japonia. Elevii, educați de roboți Proiectul pilot se va desfasura in 500 de scoli incepand cu startul viitorului an scolar, in aprilie 2019, avand un buget de circa 250 de milioane de yeni (aproape 200.000 de euro), a explicat marti pentru AFP un purtator de cuvant al Ministerului Educatiei. 'Robotii care sunt deja pe piata dispun de mai multe functii, de exemplu ei pot verifica pronuntia fiecarui student', a subliniat el. Viabilitatea acestei metode poate parea discutabila, dar institutiile din arhipelag intampina dificultati in a gasi profesori competenti de engleza si nu au suficienti bani pentru a recruta asistenti… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul din Israel a adoptat luni noapte o lege care permite Ministerului Educatiei sa le interzica reprezentantilor organizatiilor neguvernamentale care ''actioneaza pentru a face rau soldatilor israelieni'' sa mai intre in scoli si sa vorbeasca cu elevii, relateaza agentiile dpa…

- "Fara discutie, suntem pentru o strategie nationala de educatie parentala, o strategie care sa fie initiata de catre Parlamentul Romaniei si continuata de catre MEN cu sprijinul inspectoratelor scolare, astfel incat sa avem un punct de vedere unitar care sa reflecte dorintele parintilor si specialistilor…

- Bac 2018 Chimie Edu.ro. Elevii clasei a XII-a au susținut ultima proba a examenului de Bacalaureat, cea la alegerea profilului și specializarii. Pentru profilul real, conform metodologiei publicate pe edu.ro, la Bac 2018 se da și chimie. A1.ro publica subiectele de indata ce ele vor aparea pe site-ul…

- Un nou scandal intre Ministerul Educatiei si Patriarhia Romana este pe cale sa inceapa. Elevii ar putea invata la scoala despre familiile cu parinti de acelasi sex. Este vorba despre ideile din Strategia de Educatie Parentala, pusa in dezbatere publica de specialistii din minister. Un concept pe care…

- Proiectul semnat de mai multi parlamentari PSD, printre care Catalin Radulescu, si aprobat de Comisia juridica, cu 12 voturi "pentru" si patru "impotriva", propune modificarea articolului 12 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. "Sunt pedepsite…

- In presa locala din Cluj-Napoca au aparut in ultimele zile numeroase clipuri cu persoane care s-ar afla sub influenta drogurilor, totul culminand cu prinderea de catre jandarmi a unui tanar care fuma un joint in centrul orasului. La sedinta organizata azi, la Prefectura cu toate institutiile cu atributii…

- Documente atasate: SUBIECTE MATEMATICA EVALUARE NATIONALA 2018 BAREM MATEMATICA EVALUARE NATIONALA 2018 CLS. A VIII-A REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018. Peste 150.000 de absolventi de gimnaziu trec in aceste zile prin examenul care asigura 80% din nota finala, pentru admiterea la liceu. Fata…

- Elevii unei scoli din comuna Coroesti, judetul Vaslui, au fost la un pas sa rateze primul examen de la Evaluarea Nationala, din cauza ca microbuzul care ar fi trebuit sa ii transporte a intarziat. Elevilor li s-a permis in cele din urma accesul la examen, chiar daca au intarziat.