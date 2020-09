Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii din Austria și Egipt au observat o posibila legatura intre disfuncția erectila și purtarea unui telefon mobil. Barbații NU trebuie sa iși verifice telefonul noaptea! Descoperirea alarmanta a cercetatorilor e ingrijoratoare Potrivit studiului publicat in Central European Journal of Urology,…

- La data de 15 august a.c., ora 22.05, Poliția Orașului Cehu Silvaniei a fost sesizata prin apelul de urgenta 112, de catre o femeie din localitate, despre faptul ca soțul ei a fost deposedat de bani si telefonul mobil. La momentul comiterii faptei, victima se afla pe strada Piața Trandafirilor, din…

- La data de 12.08.2020, in jurul orei 18:10, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata de o tanara de 28 de ani, din localitate, despre faptul ca, in timp ce isi plimba cainele pe o strada din Hunedoara, cainele sau a intrat in conflict cu un alt caine, deținut de un barbat. Tanara a relatat…

- Mai multe percheziții ale polițiștilor de la Secția 4 București au avut loc marți in județul Argeș, intr-un dosar de talharie. Un argeșean s-a prefacut ca vrea sa cumpere un telefon mobil de la o bucureșteanca, i l-a luat, dupa care a tarat dupa el femeia agațata de portiera mașinii. Poliția Capitalei…

- Pe 13 iulie, politistii din cadrul Poliției Orașului Ștefanești au fost sesizati de catre o tanara de 22 de ani din Pitești, ca fostul concubin i-ar fi sustras telefonul mobil, portofelul și suma de aproximativ 100 de lei, in timp ce se aflau intr-o parcare de pe raza localitații Ștefanești. Din cercetari,…

- Un barbat in varsta de 63 de ani din Capitala a fost deposedat de telefon si inelul de pe mana in propria scara, valoarea prejudiciului fiind de 9 000 lei.Incidentul s-a produs acum trei luni, in sectorul Ciocana din Capitala, iar faptasul a fost identificat si retinut abia acum.

- Scandalul dintre cele doua parti are la baza un incident din data de 31 mai 2018, atunci cand, la repetitia generala a spectacolului „Sunetul Muzicii", instrumentista Pop ar fi folosit telefonul mobil, ceea ce ar fi deranjat dirijorul si ar fi afectat desfasurarea repetitiei. Telefonul violonistei se…

- O echipa de cercetatori din Israel a inventat o masca sanitara ce poate distruge coronavirusul prin intermediul caldurii generate de curentul electric de la un incarcator de telefon mobil, relateaza agenția Reuters, preluata de Agerpres.