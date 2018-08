Japonia, din nou afectată de caniculă - un val de căldură extremă a adus temperaturi de 41 de grade Celsius Mercurul din termometre a urcat miercuri intr-o localitate din centrul Japoniei pana la 41 de grade Celsius, a doua cea mai ridicata valoare de temperatura inregistrata in aceasta tara, a anuntat Agentia de Meteorologie, citata de agentia Kyodo. Pe langa municipiul Mino din prefectura Gifu unde temperatura a ajuns la 41 de grade Celsius, si in localitatea Gero din aceeasi prefectura au fost inregistrate 40,5 grade Celsius. De asemenea, in municipiul Nagoya, centrul administrativ al prefecturii Aichi, mercurul din termometre a ajuns la 38,3 grade Celsius, conform datelor Agentiei de Meteorologie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mercurul din termometre a urcat miercuri intr-o localitate din centrul Japoniei pana la 41 de grade Celsius, a doua cea mai ridicata valoare de temperatura inregistrata in aceasta tara, a anuntat Agentia de Meteorologie, citata de agentia Kyodo. Pe langa municipiul Mino din prefectura Gifu…

- O femeie de 79 de ani din orasul nordic Asahikawa a fost gasita inconstienta in apartamentul ei si ulterior declarata moarta la spital, a informat agentia de presa Kyodo.De asemenea, un barbat in varsta de 29 de ani a murit dupa ce colegii sai l-au gasit inconstient intr-o fabrica din Tsu,…

- 80 de persoane au decedat si alte 35.000 au fost transportate la spital in trei saptamani din cauza unui val de caldura umeda care a cuprins Japonia, potrivit datelor oficiale publicate marti, citate de AFP. Saptamana trecuta, cand temperaturile din cea mai mare parte a tarii au depasit 35 de grade…

- Luni, în Tokyo a fost atinsa o temperatura record de 41 de grade Celsius. Un val de canicula a provocat zeci de morți în Japonia, relateaza CNN. Temperatura înregistrata luni în localitatea Kumagaya din prefectura Saitama, situata în apropiere de…

- Aceasta este cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata pe teritoriul Japoniei, potrivit agentiei care a emis avertizari cu privire la riscul de insolatie si deshidratare. In municipiul Ome din zona metropolitana Tokyo mercurul din termometre a ajuns pana la 40,8 grade Celsius in jurul…

- Temperatura inregistrata luni in localitatea Kumagaya din prefectura Saitama, situata in apropiere de Tokyo, a atins valoarea record de 41,1 grade Celsius in jurul orei locale 14:00 (5:00 GMT), a anuntat Agentia de Meteorologie din Japonia (JMA), citata de agentia Xinhua. Aceasta este…

- Persoanele decedate aveau varste cuprinse intre 70 si 90 de ani.Alte 24 de persoane se afla in stare critica, conform serviciului public de radio si televiziune din Japonia, NHK. Citeste si Vremea a luat-o razna: Incendii de vegetatie in zona Cercului Arctic din cauza temperaturilor…

- Temperaturile de luni, in timpul unei sarbatori nationale, au ajuns pana la 39 de grade Celsius in unele zone si combinate cu umiditatea ridicata, au dus la conditii periculoase, a comunicat Institutul Meteorologic al Japoniei. Cel putin 14 persoane au murit din cauza caldurii, printre care…