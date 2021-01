Guvernul Japoniei a aprobat vineri doua proiecte de lege menite sa intareasca eficacitatea masurilor restrictive pentru contracararea raspandirii noului tip de coronavirus, ceea ce ar permite, in cazul in care aceste proiecte vor fi aprobate ca atare, sa fie aplicate amenzi si chiar pedepse cu inchisoarea impotriva persoanelor refractare, informeaza AFP, conform AGERPRES. Cu numai sase luni inainte de prevazuta deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo-2020, amanate cu un an din cauza pandemiei, o parte din Japonia, printre care capitala sa, se afla inca sub starea de urgenta declarata la…