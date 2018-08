Japonia: Cursurile şcolare, amânate cu o săptămână în sudul ţării ca urmare a temperaturilor ridicate Ministerul Invatamantului din Japonia a decis amanarea cu o saptamana a cursurilor primare si secundare in scolile din sudul tarii, pentru a proteja elevii de temperaturile ridicate care depasesc 35 de grade, relateaza marti EFE. Era prevazut ca scoala sa inceapa la 27 august, insa avand in vedere noul val de canicula cu care se confrunta Japonia in ultimele zile, 90 de scoli din sase orase au decis sa amane data pentru 3 septembrie, pe langa adoptarea de masuri pentru a scurta programul. Aceasta masura intervine dupa ce mai mult de jumatate - 50,4 la suta - din scolile publice primare si secundare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

