Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar, Viorica Dancila, susține ca in conformitate cu programul de guvernare al PNL, noul Guvern va impune cel puțin 10 masuri de austeritate.”Vedem cu toții cum, din nefericire, “Guvernul lui Iohannis“ este exact cum ne-am temut ca va fi, unul pus pe taieri și hotarat sa intoarca…

- Reacții incredibile ale parlamentarilor PSD dupa ce vad o fotografie a unui cuplu, soț și soție, in varsta de peste 80 de ani care au fost uciși cu bestialitate de un recidivist eliberat prin recursul compensatoriu. Florin Iordache, fost ministru al Justiției in Guvernul PSD, dar și deputatul PSD…

- Adrian Wiener, senator USR de Arad, arata intr-un comunicat de presa care este poziția pe care o are USR fața de moțiunea de cenzura. „In 2016 romanii au votat PSD pentru un anumit program, cel prezentat in campania electorala. Imediat dupa alegerile parlamentare acesta a fost inlocuit de putere cu…

- Ministrul transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat ca va introduce in legislatie masuri suplimentare de siguranta, care vor trebui respectate de soferii masinilor de mare tonaj. De asemenea, el a anuntat controale. Razvan Cuc: De luni se va forma un grup mixt intre ISCTR si Politia Romana, Politia Rutiera,…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, anunta razii masive in trafic pentru a depista firmele de transport si soferii care nu respecta legea. Reactia ministrului vine in urma accidentului de circulatie produs sambata dimineata in judetul Ialomita si soldat cu 10 morti si 7 raniti. "Va urma o perioada…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, la deschiderea anului școlar, ca „unii politicieni se tem de școala”, lansand un atac la Guvernul PSD condus de Viorica Dancila.„Unii politicieni se tem de școala. Aici, in școala, sunt formați oamenii care le taxeaza erorile de logica și mai nou, destul…

- „Era de așteptat sa se intample ieșirea ALDE de la guvernare, ALDE aștepta o reacție constructiva din partea PSD ceea ce nu s-a intamplat și au rupt coaliția. Din punctul lor de vedere este o decizie fireasca, ceea ce inseamna ca in momentul in care se va produce demisia miniștrilor ALDE și vor ieși…

- Guvernul analizeaza scenarii pentru a ține sub control deficitul bugetar, in contextul creșterii pensiilor și salariilor. O parte din masuri sunt considerate in PSD ca fiind „nepopulare” inainte de alegerile prezidențiale, dar Finanțele au insistat ca sunt „necesare”, zic surse din partid.La…