- Japonia a solicitat marti „scuze oficiale” din partea Rusiei, dupa arestarea si relele tratamente aplicate, potrivit Tokyo, consulului sau general la Vladivostok (Extremul Orient), Tatsunori Motoki, care a fost acuzat de spionaj, informeaza AFP. Serviciile de securitate ruse au anuntat luni ca l-au…

- Agentia de securitate rusa FSB a anuntat luni ca a retinut un consul japonez pentru presupuse actiuni de spionaj si i-a cerut sa paraseasca tara, transmite The Guardian. Consulul Motoki Tatsunori a fost eliberat dupa cateva ore de detentie, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al guvernului japonez,…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca va efectua, in perioada 26-28 septembrie, o vizita la Tokyo (Japonia), pentru a participa la funeraliile de stat organizate in onoarea fostului premier nipon Shinzo Abe.

- Presedintele rus Vladimir Putin a elogiat miercuri relatiile ”pozitive” ale Moscovei cu Myanmarul, la Vladivostok, in Extremul Orient rus, unde l-a primit pe conducatorul juntei birmane Min Aung Hlaing, relateaza AFP, scrie News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, s-a dus, marti, la manevrele militare de mare anvergura la care participa mai multe tari aliate Rusiei, inclusiv China, in Extremul Orient rus, anunta un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agentiilor ruse de presa, relateaza AFP, citata de News.ro.…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca l-a primit luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Japoniei in Romania, Hiroshi Ueda, care a subliniat importanta actualizarii viitorului cadru de Parteneriat strategic romano-nipon, in contextul invaziei ruse in Ucraina. Potrivit unui comunicat al Guvernului, in cadrul…

- Japonia avertizeaza ca un nou val de coronavirus pare sa se raspandeasca rapid in toata țara. Creșterea numarului de cazuri noi a ajuns la niveluri nemaiintalnite de la inceputul acestui an. Japonia a inregistrat recent o creștere a numarului de cazuri noi de COVID-19 la niveluri nemaiintalnite de la…