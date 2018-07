Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia cel putin inca o zi, informeaza Reuters.



Ploi torentiale au cazut in regiuni din vestul Japoniei, unde au generat o cantitate de precipitatii de trei ori mai mare decat media lunii iulie, provocand alunecari de teren si iesirea raurilor din matca. Mii de rezidenti s-au refugiat pe acoperisurile…