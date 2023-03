Japonia: Cel mai vechi condamnat la moarte din lume va avea dreptul la un nou proces

Stiri pe aceeasi tema

- "Am asteptat aceasta zi timp de 57 de ani si a venit", si-a exprimat satisfactia Hideko, sora lui Hakamada si principala sa sustinatoare, relateaza AFP citata de Agerpres.Japonezul a petrecut peste patru decenii pe culoarul mortii dupa condamnarea sa, in 1968, la pedeapsa capitala pentru asasinarea…

- Un tribunal japonez a ordonat luni rejudecarea procesului in care este vizat un condamnat pentru crima in varsta de 87 de ani considerat cel mai vechi condamnat la moarte din lume, scrie AFP, potrivit Agerpres. Apropiații acestuia invoca sechele psihologice cauzate de detenția in „culoarul morții”.Avocatii…

- Un tribunal japonez a ordonat luni rejudecarea procesului unui barbat de 87 de ani considerat cel mai vechi condamnat la moarte din lume, la aproape 60 de ani dupa condamnarea sa pentru crima, relateaza AFP.Avocatii lui Iwao Hakamada au iesit luni din Inalta Curte din Tokyo dupa o scurta audiere,…

- Un tribunal iranian l-a condamnat la moarte pe iraniano-germanul Jamshid Sharmahd pentru acuzatia de 'coruptie pe Pamant prin planificarea si conducerea de actiuni teroriste', a transmis agentia Mizan a puterii judiciare, informeaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres Fii la curent cu cele mai noi…

- Hank Skinner, condamnat la moarte in urma cu aproape 30 de ani pentru o tripla crima comisa in 1993, a murit in inchisoare, unde nu incetase sa-si proclame nevinovatia, au anuntat, vineri, avocatii sai, citati de AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat condamnat pentru ca a impuscat mortal trei adolescenti in timp ce dormeau, in urma cu mai bine de 25 de ani, a fost executat prin injectie letala. El a avut o ultima dorinta ciudata inainte sa moara. John Balentine, in varsta de 54 de ani, a fost executat miercuri, 8 februarie, la penitenciarul…

- Un barbat din Iran a fost condamnat la moarte pentru ca ar fi ars un Coran și „a insultat lucrurile sfinte” in timpul protestelor antiguvernamentale de amploare. Barbatul, care sufera de o boala mintala grava, a fost torturat intr-un centru de detenție de catre Gardienii Revoluției, iar acum nu mai…