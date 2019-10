Japonia: Castelul Shuri, inclus pe lista patrimoniului UNESCO, distrus de un incendiu (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu izbucnit joi in incinta castelului Shuri, un obiectiv aflat pe Lista Patrimoniului Mondial, situat pe insula Okinawa, a distrus complet cladirea principala și alte structuri, informeaza postul BBC News. Pompierii incearca sa stinga flacarile care au mistuit o porțiune insemnata…

- Un incendiu major a devastat un castel istoric din Japonia, pe insula sudica Okinawa, joi dimineața, potrivit autoritaților, scrie South China Morning Post. Castelul Shuri este un element cheie al unui complex care dateaza din perioada regatului Ryukyu și despre care se crede ca început…

- Un castel vechi de 600 de ani a fost cuprins de un incendiu pe insula japoneza Okinawa distrugand cea mai parte a structurii unui simbol al regatului antic Ryukyu si al redresarii insulei dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza The Guardian.

- Castelul Shuri din arhipelagul japonez Okinawa a fost distrus in mare parte de un incendiu care s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, informeaza AFP, citata de Agerpres. Castelul Shuri este inscris pe lista patrimonoiului mondial UNESCO. In urma incendiului nu au fost inregistrate victime. Potrivit…

- Castelul Shuri din arhipelagul japonez Okinawa, inscris pe Lista patrimoniului mondial UNESCO, a fost in mare parte distrus de un incendiu in noaptea de miercuri spre joi, conform anuntului facut de autoritatile locale, informeaza AFP si dpa. Castelul reprezinta unul din principalele componente…

- Castelul Shuri din arhipelagul japonez Okinawa, inscris pe Lista patrimoniului mondial UNESCO, a fost in mare parte distrus de un incendiu in noaptea de miercuri spre joi, conform anuntului facut de autoritatile locale, informeaza AFP si dpa potrivit Agerpres Castelul reprezinta unul din principalele…

- Ieri, 22 octombrie 2019, polițiștii Postului de Poliție Salciua l-au identificat pe un barbat de 56 de ani, din comuna Salciua, care este banuit de savarșirea unei fapte de distrugere din culpa, prin incendiere, cu un prejudiciu de peste 890.000 lei. In urma investigațiilor efectuate și audierii mai…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta se vor pronunta azi in apelul dosarului Beirut, cauza in care George Karam, fostul patron al restaurantului Beirut din Constanta distrus de un incendiu, in data de 5 aprilie 2014 , a fost condamnat, in prima instanta, la zece ani de detentie. Oricare va fi…