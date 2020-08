Stiri pe aceeasi tema

- ​Taifunul Maysak se îndreapta luni spre partea sudica a arhipelagului nipon, iar meteorologii au avertizat cu privire la riscul producerii unui ''dezastru major'' în regiune, transmite DPA, potrivit Agerpres. Numeroase scoli si birouri publice au fost închise începând…

- Meteorologii au avertizat cu privire la riscul producerii unui „dezastru major“ in arhipelagul nipon. Taifunul Maysak se indreapta astazi spre partea sudica a Japoniei. Agentia meteorologica japoneza a avertizat ca Maysak poate aduce valuri inalte, ploi torentiale si rafale violente de vant care au…

- Taifunul Maysak se indreapta luni spre partea sudica a arhipelagului nipon, iar meteorologii au avertizat cu privire la riscul producerii unui "dezastru major" in regiune, transmite luni DPA, conform agerpres.ro. Agentia meteorologica japoneza a avertizat ca Maysak poate aduce valuri inalte, ploi…

- Problemele legate de salubritatea orașului Cugir nu mai sunt de mult o noutate și tot mai mulți cetațeni sesizeaza faptul ca administrația locala a pierdut situația de sub control. Din pacate, mormanele de gunoi din anumite cartiere, boxele ingradite care au devenit insalubre sau depozitele ilegale…

- Problemele legate de salubritatea orașului Cugir nu mai sunt de mult o noutate și tot mai mulți cetațeni sesizeaza faptul ca administrația locala a pierdut situația de sub control. Din pacate, mormanele de gunoi din anumite cartiere, boxele ingradite care au devenit insalubre sau depozitele ilegale…

- Președintele Donald Trump a decretat situație de dezastru major in California dupa incendiile devastatoare, care mistuie de o saptamana zone intinse din acest stat. Cel puțin 6 oameni au murit, sute de locuințe au fost facute scrum și peste 175 de mii de locuitori au fost evacuați. In total, in California…

- Zeci de mii de persoane din nord-estul Japoniei au primit miercuri ordine de evacuare in urma ploilor torentiale care au produs inundatii importante in aceasta parte a tarii, au anuntat autoritatile locale, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Raul Mogami s-a revarsat in urma ploilor abundente…

- O femeie de 87 de ani a fost confirmata decedata dupa ce a fost descoperita in casa sa inundata din orasul Omuta luni seara - aducand bilantul deceselor in urma ploilor torentiale care s-au abatut de sambata asupra insulei la 50, a raportat agentia de presa Kyodo, citand oficialitati locale.…