Japonia - Avertizări de avalanşe şi perturbări ale traficului în urma ninsorilor abundente Un front de aer rece a adus ninsori abundente asupra unor zone extinse din Japonia miercuri, iar meteorologii au avertizat cu privire la privire la producerea de avalanse si de perturbari ale traficului, informeaza DPA. Peste 150 de centimetri de zapada au cazut in orasul Minakami, la nord de Tokyo, in ultimele 48 de ore pana miercuri dimineata, in timp ce in orasul Yuzawa din prefectura Niigata fusesera inregistrati circa 130 de centimetri de zapada, a precizat Agentia meteorologica nipona. Ninsorile abundente au provocat anularea unui numar de 81 de curse feroviare in insula nordica Hokkaido,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un front de aer rece a adus ninsori abundente asupra unor zone extinse din Japonia miercuri, iar meteorologii au avertizat cu privire la privire la producerea de avalanse si de perturbari ale traficului, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Peste 150 de centimetri de zapada au cazut in orasul…

- O ninsoare abundenta s-a abatut marti asupra insulei japoneze Hokkaido (nord), provocand intreruperea a numeroase curse feroviare, informeaza DPA, citand operatorul feroviar din Hokkaido, potrivit AGERPRES. Navetistii au ramas blocati in statia Iwamizawa deoarece atat transportul cu autobuzul…

- Invenție incredibila, in Japonia, unde un magazin din Osaka a primit ajutorul unui robot pentru a se asigura ca oamenii poarta maști și pastreaza distanța sociala, scrie The Guardian. Robotul se plimba prin magazin și ii atenționeaza pe cei care nu respecta masurile de prevenție.Robovie, dezvoltat de…

- Japonia a raportat joi un numar record de 1.645 de noi cazuri de COVID-19, care, potrivit expertilor, ar putea anunta un al treilea val al epidemiei de coronavirus, informeaza presa locala citata de DPA.Bilantul, care include un record de 236 noi cazuri pe insula nordica Hokkaido, a depasit…

- Acest sistem de conducere autonoma poate fi activat „in anumite condiții, de exemplu atunci cand vehiculul se afla intr-un blocaj de trafic pe o autostrada", a spus Honda intr-un comunicat. Grupul intenționeaza sa introduca acest sistem numit „Traffic Jam Pilot" pe noul sau sedan Honda Legend pana…

- Japonia va incepe in curand procesul de inapoiere a banilor pe bilete pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, dupa ce acestea au fost amanate cu un an din cauza pandemiei de coronavirus, transmite DPA, citata de hotnews . Biletele care au fost deja achizitionate vor fi in continuare valide pentru…

- Furtuni si ploi abundente provocate de taifunul Chan-hom au lovit sambata regiuni din Japonia, a informat presa locala, relateaza dpa. Potrivit sursei citate, taifunul continua sa se apropie de Japonia. Insulele Izu, la sud de Tokyo, se confrunta cu un risc extrem de mare de…

- Furtuni si ploi abundente provocate de taifunul Chan-hom au lovit sambata regiuni din Japonia, a informat presa locala, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, taifunul continua sa se apropie de Japonia.Citește și: EXCLUSIV SURSE Numele 'Ludovic' și `Nelu Tatarelu` pe buzele…