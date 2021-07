Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a reactivat unele centrale energetice, intre care si un reactor nuclear care nu a mai fost folosit de mult timp, si a luat si alte masuri pentru a evita o criza a electricitatii, in contextul cresterii temperaturilor si a cererii pentru racirea cladirilor, in special la Tokyo, unde vineri…

- Casa Alba a anunțat, marți ca Prima Doamna a SUA, Jill Biden, va participa in Japonia la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo pe 23 iulie, relateaza DPA, citata de Agerpres . Joe Biden, președintele SUA, nu este așteptat la ceremonia de la Tokyo, iar in ceea ce o privește pe Jill…

- Primarul Istanbulului si-a anuntat marti intentia de a inainta candidatura orasului pentru gazduirea Jocurilor Olimpice de vara din 2036, dupa incercarea nereusita din 2020, scrie AFP. ''Scopul nostru este (organizarea) Jocurilor Olimpice si Paralimpice (...) in 2036'',…

- Cresterea ratei de infectare alimenteaza ingrijorarea deja existenta in randul populației, care se teme ca Jocurile Olimpice ar putea deveni un eveniment care faciliteaza raspandirea bolii, asta in ciuda faptului ca organizatorii JO au dat asigurari ca totul se va desfasura "in siguranta", relateaza…

- Stafeta flacarii olimpice, care va intra vineri in prefectura Tokyo, se va tine pe drumuri fara spectatori in toate zonele cu exceptia insulelor mici, relateaza agentia Kyodo, citata de DPA și Agerpres . Decizia ca stafeta tortei olimpice sa nu se mai poata desfasura pe drumurile publice a fost luata…

- Aproximativ 10.000 din cei 80.000 de voluntari implicati in organizarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo au decis sa se retraga, anunta presa japoneza, noteaza news.ro. Cei care s-au retras au invocat ingrijorarea cu privire la pandemia de coronavirus, dar si motive personale. Scaderea…

