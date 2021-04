Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a anuntat, marti, ca va elibera in apele marii peste un milion de tone de apa contaminata de la centrala nucleara Fukushima. Centrala a fost distrusa in 2011 de un puternic tsunami generat de un cutremur cu magnitudinea de 9 grade pe scara Richter. Decizia Japoniei ar putea infuria vecinii sai,…

- Autoritațile japoneze au permis oficial ca apa de la centrala nucleara avariata Fukushima-1, curațata de cele mai periculoase substanțe radioactive, sa fie scursa in ocean. Potrivit postului de televiziune, guvernul a luat decizia in cadrul unei ședințe a șefilor ministerelor și departamentelor interesate,…

- Japonia va deversa in mare apa din centrala nucleara Fukushima, dupa tratarea corespunzatoare. O decizie care a provocat furia pescarilor, dar și a vecinilor precum Coreea de Sud sau China. Guvernul japonez a anunțat, marți, ca intenționeaza sa arunce pe mare peste 1 milion de tone de apa contaminata…

- Cutremur, valurile inalte generate de acesta, explozii ale reactoarelor atomice, peste 18.000 de persoane decedate. Pare un scenariu SF, dar a fost cat se poate de adevarat. Japonia a comemorat victimele triplei catastrofe de la 11 martie 2011, cand un seism de 9 grade pe scara Richter urmat de un tsunami…

- La 11 martie 2011, a avut loc in Japonia un puternic seism de magnitudinea 9, cu epicentrul in regiunea Tohoku din Oceanul Pacific, in apropierea orasului nipon Sendai, aflat pe coasta estica a tarii. Cutremurul - considerat ca fiind cel mai mare din istoria Japoniei - a fost urmat de tsunami puternic.…

- La 11 martie 2011, a avut loc in Japonia un puternic seism de magnitudine 9 pe scara Richter, cu epicentrul in regiunea Tohoku din Oceanul Pacific, in apropierea orasului nipon Sendai, aflat pe coasta estica a tarii, urmat de tsunami.

- Cutremurul de sambata din Japonia a venit cu doar cateva saptamani inainte implinirea a 10 ani de la cel mai puternic seism inregistrat in istoria acestei țari, care a distrus orașe și sate intregi și a cauzat moartea a 18.000 de oameni, scrie The Guardian . Cutremurul de 7.1, de sambata, care a ranit…

- Un seism puternic cu magnitudinea de 7,1 s-a produs sambata in largul coastelor prefecturii Fukushima, in estul Japoniei, a anuntat Agentia nipona de Meteorologie, relateaza Reuters. Seismul s-a produs la o adancime de 60 de kilometri in Oceanul Pacific, a precizat agentia. Nu au fost semnalate pagube…