- O asociatie media si-a retras parodia logo-ului Jocurilor Olimpice de la Tokyo de pe website-ul sau, dupa ce organizatorii japonezi ai Olimpiadei au calificat postarea ca jignitoare si au invocat violarea dreptului de autor, relateaza Reuters. Clubul corespondentilor straini din Japonia…

- Guvernatorul prefecturii Tokyo, Yuriko Koike, ii indeamna pe concetateni sa ramana in case chiar si cu ocazia perioadei sarbatorilor japoneze denumite Saptamana de Aur, si eventual sa urmareasca o vedeta locala, Marie Kondo, care are un videoblog despre cum sa-ti pastrezi casa in cea mai desavarsita…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. "Vom face astfel incat sa platim suma rapid tuturor", a declarat Abe intr-o conferinta de presa televizata in cadrul careia si-a explicat decizia de a extinde starea de urgenta la nivelul intregii tari. Guvernul a vrut intr-o prima faza sa ofere 300.000 de yeni (2.571…

- Satul Olimpic din Tokyo, care urmeaza sa gazduiasca 11.000 se sportivi in vara anului 2021, va fi transformat in spital pentru bolnavii infectați cu virusul COVID-19. Anunțul a fost facut astazi de autoritațile din Japonia. Guvernatorul orasului Tokyo, Yuriko Koike, a prezentat acest proiect, desi a…

- Guvernatorul regiunii Tokyo, Yuriko Koike, a anuntat ca va solicita solidaritate din partea Comitetului International Olimpic la impartirea costurilor rezultate din amanarea Jocurilor Olimpice si Paralimpice 2020 pentru anul 2021, relateaza agentia DPA, citata de AgerpresGuvernatoarea japoneza…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a admis ca amanarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo este o optiune, in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters.Citește și: OFICIAL - Cum arata declaratia pe propria raspundere necesara celor care ies din case in timpul noptii/ UPDATE: Model adeverința…