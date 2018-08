Japonia, ameninţată de două taifunuri puternice Meteorologii au avertizat luni ca doua taifunuri puternice se indreapta spre Japonia, tara deja afectata de alunecarile de teren si de inundatiile provocate de ploile torentiale luna trecuta, informeaza DPA. Taifunul Soulik ar urma sa loveasca insula sudica Kyushu, marti, a indicat Agentia meteorologica nipona, prognozand ploi abundente, vanturi puternice si valuri inalte in regiune. Al 19-lea taifun din acest sezon ar putea genera valuri de pana la 10 metri inaltime in regiunea insulei Amami Oshima si in partea sudica a insulei Kyushu, a adaugat Agentia mentionata. La amiaza (03.00 GMT), centrul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

