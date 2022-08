Japonia AMENINŢĂ China: lansează rachete cu rază lungă de acțiune! China si-a mai facut un dusman in zona asiatica, dupa ce a reactionat razboinic la vizita lui Nancy Pelosi in Taiwan. Japonia ia in considerare desfașurarea a 1.000 de rachete de croaziera cu raza lunga de acțiune pentru a-și spori capacitatea de contraatac impotriva Chinei. Rachete cu raze de actiune pana la 1.000 km Rachetele […] The post Japonia AMENINTA China: lanseaza rachete cu raza lunga de acțiune! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

