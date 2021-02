Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele luni, numarul de sinucideri a crescut in tara, iar principalul obiectiv al acestui minister este sa solutioneze problema. Prim-ministrul Yoshihide Suga l-a numit pe Tetsushi Sakamoto responsabil cu remedierea problemei singuratatii si izolarii in randul tinerilor din tara. „Femeile sufera…

- Comitetul Internațional Olimpic a anunțat ca nu se pune problema daca vor avea loc Jocurile Olimpice de la Tokyo, ci modul cum se vor desfașura competițiile. In timpul unor declarații facute dupa o reuniune a Comitetului Executiv, președintele CIO Thomas Bach, a adresat un apel la rabdare și a precizat…

- Mark England, seful de misiune al echipei olimpice a Marii Britanii, a declarat miercuri ca este increzator ca Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor desfasura in acest an, chiar daca vor avea un aspect diferit din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters. ''Suntem foarte increzatori…

- Prim-ministrul Japoniei, Yoshihide Suga, a decis miercuri sa extinda starea de urgenta din cauza pandemiei de COVID-19 si la alte regiuni din tara dupa ce Japonia s-a confruntat cu o crestere a numarului de cazuri, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Citește și: O fotografie a Kamalei Harris,…

- Jocurile Olimpice de vara 2020 de la Tokyo, amanate cu un an din cauza coronavirusului, se vor desfasura asa cum este prevazut, intre 23 iulie și 8 august 2021, in ciuda declararii starii de urgenta de catre guvernul japonez, au dat asigurari organizatorii celui mai mare eveniment sportiv planetar,…

- Autoritațile de la Tokyo se pregatesc de impunerea unor restricții drastice, in condițiile recrudescenței infectprilor cu noul coronavirus, dar, in același timp, nu renunța la ideea organizarii Jocurilor Olimpice. Premierul nipon Yoshihide Suga a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca…

- Japonia intentioneaza sa interzica vanzarea de autovehicule noi echipate cu motoare care functioneaza cu benzina sau motorina incepand de la mijlocul anilor 2030, in cadrul eforturilor care vizeaza atingerea neutralitatii climatice pana in 2050, au anuntat joi mai multe media locale preluate de AFP,…

- Japonia vrea sa interzica vanzarea de autovehicule noi care functioneaza cu benzina sau motorina incepand de la mijlocul anilor 2030, in cadrul eforturilor care vizeaza reducerea emisiilor de carbon pana in 2050, a anunțat presa japoneze, citate de agerpres . Guvernul japonez si producatorii de vehicule…