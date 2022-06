Stiri pe aceeasi tema

- Luptele continua miercuri, in a 119-a zi de razboi din Ucraina. Reducerea livrarilor de gaz rus catre Europa via Nord Stream, decisa recent de Moscova, reprezinta un ''atac'' care urmareste ''semanarea haosului pe piata europeana a energiei'', a afirmat ministrul german al

- Forțele ruse au bombardat peste 40 de orașe din regiunea Donbas, in estul Ucrainei, a declarat armata ucraineana, amenințand sa inchida ultima cale principala de scapare pentru civilii prinși in calea invaziei lor, aflata acum in a patra luna, relateaza Reuters. Dupa ce nu a reușit sa cucereasca capitala…

- Bombardiere chineze si rusesti au efectuat un zbor comun marti in apropierea teritoriului japonez, a anuntat ministrul nipon al apararii Nobuo Kishi, precizand ca Tokyo a protestat oficial pe langa Beijing si Moscova, exprimandu-si 'gravele ingrijorari', relateaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Potrivit Reuters , Kishida a facut declarația in timpul unei vizite la Londra. Alaturi de prim-ministrul britanic, Boris Johnson, Kishida a spus ca a venit momentul ca țarile G7 sa-și solidifice unitatea.„Colaborarea intre țarile care impartașesc valori universale devine vitala. Trebuie sa colaboram…

- Prim-ministrul Japoniei, Fumio Kishida, a avertizat, joi, ca un razboi similar celui din Ucraina ar putea sa fie declanșat și in Asia de Est, daca principalele puteri din regiune nu acționeaza in tandem pentru ca pacea și stabilitatea sa fie pastrate in zona Stramtorii Taiwan, relateaza Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- UPDATE 4 Cel putin zece persoane au fost ucise si alte 35 au fost ranite in bombardamente rusesti asupra unei zone rezidentiale din Harkov, un oras important din nord-estul Ucrainei, au anuntat vineri autoritatile regionale, noteaza AFP. Intr-un bilant anterior, guvernatorul regional, Oleg Sinegubov,…

- Submarinele rusesti au lansat rachete in cadrul unui exercitiu in Marea Japoniei, a anuntat Ministerul rus al Apararii, joi, pe fondul tensiunilor dintre Moscova si Tokyo din cauza razboiului din Ucraina, relateaza Le Figaro.