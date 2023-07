Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Mediului din Uniunea Europeana se reunesc, luni si marti, in Spania, la Valladolid, pentru a discuta despre biodiversitate, sol si apa, in ideea unui management comun.La reuniune participa si ministrul roman al Mediului, Mircea Fechet. CITESTE SI Atac intr-o gradinița din China: Șase…

- O persoana a murit si sapte sunt date disparute dupa ce o alunecare de teren a cuprins un santier de constructii de la o autostrada din centrul Chinei, au anuntat duminica oficiali guvernamentali locali, potrivit Reuters.Sase persoane au fost gasite in viata si exista, de asemenea, raniti in urma…

- China a desfasurat saptamana trecuta un avion de recunoastere deasupra apelor Pacificului, la est de Taiwan, care - potrivit media chineze - a monitorizat si a adunat informatii despre un exercitiu la care au participat fortele navale ale SUA, Japoniei, Frantei si Canadei.

- 19 persoane au murit și alte cinci au fost ranite in urma unei alunecari de teren in sud-vestul Chinei. Autoritațile locale care au declarat ca accidentul a avut loc duminica dimineața intr-o zona forestiera din Yongxing, in apropiere de orașul Leshan din provincia Sichuan. Autoritațile au declarat…

- Spania se asteapta sa primeasca mai multi turisti in vara acestui an decat inainte de pandemie, dupa ce sosirile vizitatorilor straini in aprilie au fost cu 1,2% mai ridicate decat in perioada similara din 2019, a afirmat ministrul Turismului, Hector Gomez, transmite Reuters. „Datele reflecta o redresare…

- Premierul japonez Fumio Kishida a declarat miercuri ca tara sa nu are planuri de a deveni membra NATO dar a admis intentia aliantei de securitate de a deschide un birou de legatura in Japonia. Comentariile lui Fumio Kishida vin dupa ce ambasadorul Japoniei in SUA a declarat anterior in cursul acestei…

- Mai multe explozii au fost auzite in noaptea de duminica spre luni in orașul Dnipro, precum și in Zaporojie și Harkov, transmite The Guardian.In cursul nopți de duminica spre luni, la ora 3.48, a fost activata o alerta de raid aerian la nivel național, potrivit Kyiv Independent. Orașul Odesa ar fi…

- Japonia doreste relatii “constructive si stabile” cu China si ii cere Beijingului sa se comporte in mod “responsabil”, a declarat prim-ministrul nipon Fumio Kishida, intr-un interviu acordat joi media straine, printre care AFP, conform Agerpres.Relatiile dintre cele doua tari s-au deteriorat in ultimii…