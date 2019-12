Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a executat, joi, un chinez de 40 de ani, condamnat la pedeapsa cu moartea pentru ca a ucis o familie formata din patru membri, aceasta fiind prima executie a unui strain din 2007 incoace, a transmis Ministerul Justitiei, potrivit Reuters.

- Țara care cumpara o insula din Pacific cu 132 mil. dolari. Ce vrea sa faca pe bucata de pamant de 8 km patrați Japonia a anuntat luni ca va cumpara o insula nelocuita in larg, in partea de sud-vest, la pretul de 132 de milioane de euro, pentru a instala un centru de antrenament pentru armata americana.…

- Ministrul de Externe german Heiko Maas a pledat pentru dezarmare nucleara in timpul unei vizite efectuate vineri in orasul japonez Hiroshima, dar s-a pronuntat impotriva unei retrageri unilaterale a armelor atomice stationate de catre SUA in Germania, informeaza agentia DPA. ''Nu are rost…

- Pedeapsa pentru un al patrulea barbat a fost inasprita de la inchisoare pe viata la pedeapsa capitala. Tribunalul antiterorist din Sale, langa Rabat, a confirmat de asemenea pedepsele pronuntate impotriva a 19 acuzati, mergand de la 5 la 30 de ani de inchisoare, si a inasprit pedeapsa pentru…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a intervenit in direct la Romania TV unde a vorbit despre existența fondurilor necesare pentru plata pensiilor, dar și despre noi majorari. Declarația vine in contextul in care in ultima perioada s-a vorbit tot mai mult despre faptul ca nu ar exista suficienți bani…

- ■ inculpatul de 83 de ani a atacat decizia de condamnare la zece ani pentru uciderea prietenului unui nepoate ■ Curtea de Apel Bacau va da in cauza o hotarire definitiva ■ Un octogenar din localitatea Roznov, Ioan Calin, condamnat la 10 ani de inchisoare pentru uciderea prietenului unei nepoate nu vrea…

- Sapte elefanti au fost descoperiti morti incepand de vineri in Sri Lanka, probabil otraviti de satenii exasperati de aceste animale care produc accidente fatale si distrug culturile, transmite AFP, preluata de Agerpres. Trei animale au fost gasite moarte sambata intr-o rezervatie forestiera din centrul…