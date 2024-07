► ”Țara Soarelui Rasare” este din ce in ce mai cautata in randul tinerilor, in special al adolescenților, datorita fenomenului manga (anime) ► Exista multe facilitați financiare pentru turiștii ce opteaza spre zona rurala a țarii ► Pentru 2025, turiștii aleg tururi esențiale, clasice sau premium Potrivit consultanților Exact Travel, nume emblematic in lumea turismului […] The post Japonia a devenit noua destinație indepartata ”la moda” a romanilor first appeared on Suceava News Online .