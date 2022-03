Stiri pe aceeasi tema

- Japonia trimite Ucrainei veste antiglont, transmite CNN, care precizeaza ca este un gest istoric al Japoniei, care si-a respectat Constitutia pacifista dupa Al doilea Razboi Mondial. Este pentru prima data când Japonia trimite veste antiglont în strainatate. Japonia…

- SUA va trimite Ucrainei arme antitanc, antiaeriene, armament de infanterie și diverse tipuri de muniție, precum și veste antiglonț in cadrul unui ajutor militar in valoare de 350 de milioane de dolari, a anunțat un oficial al administrației Joe Biden, informeaza CNN.

- Uniunea Europeana a decis sa furnizeze Ucrainei 70 de avioane de lupta de fabricație ruseasca, pentru a ajuta la apararea țarii impotriva trupelor invadatoare ale lui Vladimir Putin. Trei țari NATO trimit, astfel, avioane de lupta unei țari care nu face parte din Alianța, dar pe care au decis sa o…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, anunta, duminica, noi masuri luate de Romania pentru sprijinirea Ucrainei. Romania va acorda un ajutor in valoare de 3 milioane de euro, constand in combustibil, veste antiglont, casti, munitie, echipamente militare, dar si alimente, apa si medicamente.…

