- Guvernul nipon a confirmat, joi, ca renunta la desfasurarea pe teritoriul Japoniei a sistemului de aparare antiracheta american Aegis Ashore, la doua zile dupa ce a anuntat suspendarea acestui program costisitor si contestat, informeaza AFP, citat de Agerpres.

- Japonia nu a instituit un blocaj national, dar a emis stare de urgenta in aprilie, ceea ce a afectat lanturile de aprovizionare si companiile. Scaderea de 3,4% a produsului intern (PIB) in crestere in primele trei luni ale anului 2020 vine dupa o scadere de 6,4% in ultimul trimestru al anului 2019, situatie…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. "Vom face astfel incat sa platim suma rapid tuturor", a declarat Abe intr-o conferinta de presa televizata in cadrul careia si-a explicat decizia de a extinde starea de urgenta la nivelul intregii tari. Guvernul a vrut intr-o prima faza sa ofere 300.000 de yeni (2.571…

- Presedintele Comitetului International Olimpic ( CIO ), germanul Thomas Bach, a dezvaluit ca instanta mondiala e pregatita sa cheltuiasca mai multe sute de milioane de dolari din cauza amanarii Jocurilor Olimpice de la Tokyo pentru 2021. Bach a subliniat ca e imposibil de spus cat de mult va adauga…

- Premierul japonez baga o parte din țara, inclusiv Tokyo și Osaka, in stare de urgența. A treia economie mondiala, stimulata cu 1 trilion de dolari Premierul japonez Shinzo Abe a anuntat instaurarea starii de urgenta, pentru o durata initiala de o luna, pentru sapte regiuni din tara, inclusiv Tokyo si…

- Prim-ministrul nipon Shinzo Abe intentioneaza sa declare stare de urgenta in Japonia ca urmare a propagarii noului coronavirus in arhipelag, a relatat luni agentia Kyodo, citand un responsabil guvernamental, potrivit dpa.