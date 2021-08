Japonia a comemorat luni 76 de ani de la lansarea bombei atomice asupra orașului Nagasaki Orasul japonez Nagasaki a comemorat luni bombardarea nucleara care l-a devastat în urma cu 76 de ani, primarul localitații îndemnând comunitatea internationala sa adopte un nou tratat privind interzicerea armamentului nuclear, potrivit agențiilor AFP și Associated Press, citate de News.ro.



La 9 august 1945, la ora locala 11.02, bomba atomica lansata de catre americani a ucis 74.000 de oameni, la trei zile de la atacul nuclear care a ucis, la Hiroshima, 140.000 de oameni.



Supravietuitori si o mâna de reprezentanti straini au luat parte la un moment de reculegere,

Sursa articol: hotnews.ro

