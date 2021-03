Japonia a comemorat 10 ani de la tripla catastrofă de la 11 martie 2011 Japonia a comemorat joi 10 ani de la tripla catastrofa de la 11 martie 2011, cand un seism de 9 grade pe scara Richter urmat de un tsunami a declansat o catastrofa nucleara la centrala Fukushima, relateaza AFP si Reuters.



Tripla catastrofa - seism, tsunami si accident nuclear -, care a traumatizat intreaga natiune, a provocat moartea a aproximativ 18.500 de persoane, majoritatea victime ale tsunamiului. Accidentul nuclear care a urmat la centrala Fukushima Daiichi a lasat orase intregi nelocuibile timp de decenii si a dus la evacuarea a zeci de mii de locuitori.



Joi, la…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

