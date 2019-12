Japonia a aprobat un proiect de buget record pentru anul fiscal 2020, de 938 miliarde dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Disney, impulsionat de incasarile de 919,7 milioane de dolari obtinute de filmul de animatie "Frozen II", a devenit duminica primul studio din istoria cinematografiei care a reusit sa depaseasca pragul de 10 miliarde de dolari in box-office-ul sau anual, informeaza deadline.com. Compania…

- Presedintele sirian Bashar Al-Assad, a carui tara este din 2011 devastata de razboi, a aprobat joi un buget de 9,2 miliarde de dolari pentru anul 2020, au anuntat mediile oficiale, noteaza AFP. Razboiul a condus la distrugeri estimate anul trecut de ONU la aproape 400 de miliarde de dolari. Bugetul…

- Cele 22 de tari membre ale Agentiei Spatiale Europene (ESA) au votat joi un buget de 14,4 de miliarde de euro pentru finantarea noilor sale programe, o suma record potrivit unui anunt facut de directorul general al organizatiei, Jan Worner, citat de AFP. "Este un pas urias pentru Europa,…

- La citeva ore dupa intalnirea dintre ministrul roman al Apararii si ambsadorul SUA in Romania, premierul Orban a facut anuntul. "Trebuie sa va informez despre deblocarea sumei de doua miliarde pentru efectuarea platilor aferente contractului pe rachetele Patriot, decisa cu ministrul Finantelor",…

- Datoriile gospodariilor americane au crescut in perioada iulie-septembrie 2019 pentru al 21-lea trimestru consecutiv, in conditiile in care mai multe gospodarii au contractat credite pentru a cumpara case sau pentru a-si refinanta actualele ipoteci, arata un raport publicat miercuri de Banca Rezervei…

- ​Pe platforma Alibaba s-au vandut produse de 38,4 miliarde dolari de Singles Day - Ziua Celibatarilor - cea mai mare "sarbatoare" de shopping, organizata din 2011 in China. In doar 68 de secunde s-a vandut de un miliard de dolari, iar valoarea de anul trecut a fost depașita in 16 ore și jumatate. Fața…

- Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a inregistrat vanzari record de aproximativ 91,2 de miliarde de yuani (13 miliarde de dolari), in prima ora a Zilei Celibatarilor, in crestere cu 32% fata de nivelul de anul trecut, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Este…

- Investitii record in valoare de 50 de miliarde dolari au facut din 2019 un an simbol pentru gazele naturale lichefiate, Canada și SUA fiin principalii conducatori, a declarat, joi, Fatih Birol, directorul Agentiei Internationale a Energiei (IEA), transmite MEDIAFAX.Sectorul industrial este…