Japonia a aprobat un nou test PCR, pe bază de salivă Guvernul Japoniei a aprobat marti utilizarea unui nou tip de teste PCR, pe baza mostrelor de saliva prelevate de la pacienti, cu care spera sa creasca numarul total al testelor realizate, relateaza EFE. Testul este considerat mult mai sigur pentru cadrele medicale, noteaza Agerpres. Noile teste sunt acoperite de asigurarea medicala publica si vor fi

