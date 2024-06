Japonia: 80 de decese potențial legate de suplimente alimentare De cateva luni, in Japonia, este un scandal pus pe seama unor suplimente alimentare, produse de compania japoneza Kobayashi Pharmaceutical, despre care se crede ca ar fi cauza a 80 de decese. Compania Kobayashi Pharmaceutical a anunțat vineri ca examineaza cazurile a 76 de decese, potențial legate de suplimentele alimentare anti-colesterol care conțin drojdie de […] The post Japonia: 80 de decese potențial legate de suplimente alimentare appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Compania japoneza Kobayashi Pharmaceutical a anuntat vineri ca a identificat 76 de noi decese potential legate de suplimentele sale alimentare anti-colesterol care contin drojdie de orez rosu, un rasunator scandal sanitar in aceasta tara care dureaza de mai multe luni.

