Japonia: 76 de ani de la lansarea bombei atomice asupra orașului Nagasaki Orasul japonez Nagasaki a comemorat, luni, bombardardamentul nuclear care l-a devastat in urma cu 76 de ani. Primarul localitații a indemnat comunitatea internationala sa adopte un nou tratat privind interzicerea armamentului nuclear. Supravietuitorii si cațiva reprezentanti straini au luat parte la un moment de reculegere, la ora locala 11.02, ora la care a explodat bomba, […]

